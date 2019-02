Quite often I see students making mistakes when using the adverbs då and sedan. Both words translate to "then" in English, so today I’ll to straighten out when to use which one.

Då

Då (when used as a time adverb), means "at that time" or "by the time". Some Swedish synonyms are:

vid den tidpunkten

på den tiden

den gången

vid det tillfället

inte nu

dåförtiden

Here are a couple of examples:

Jag var i Sverige i juli. Då regnade det mycket.

(I was in Sweden in July. It was raining a lot then.)

Lasse fyller 50 år i februari. Då ska han ha en stor fest.

(Lasse’s 50th birthday is in February. Then he will have a big party.)

Sedan

Sedan, often pronounced, and sometimes spelt, sen (it should be pronounced "sänn") means "thereafter", "after that" or "afterwards". Some Swedish synonyms are:

därefter

därpå

efteråt

längre fram

senare

Here are a couple of examples of how to use sedan:

Först ska jag dammsuga. Sedan ska jag dricka kaffe.

(First I’m going to vacuum. After that (then) I will have a cup of coffee.)

När Göran kommer hem från jobbet brukar han laga middag. Sedan tittar han på TV.

(When Göran comes home from work, he usually make dinner. Then he watches TV.)