The manoeuvre by the jets in a Christmas tree-shaped formation is simply a way of sending "Christmas greetings to the public" the Swedish Armed Forces (Försvarsmakten) explain on their website, so there's no need to duck for cover.

Swedish Air Force over the Royal Palace in Stockholm a couple of minutes ago. pic.twitter.com/HLS4AABEiL — Carl Bildt (@carlbildt) December 13, 2017

Försvarsmakten kommer denna och nästa vecka att flyga "julgran" över stora delar av Sverige. Läs mer om när och var här: https://t.co/BoWUimM7Og #svfm #julgran #godjul — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) December 11, 2017

Jets performed the same manoeuvre in other parts of Sweden on Tuesday, but in some places weather issues meant it had to be cancelled. There were concerns the same could happen in Stockholm, but the fly-over in the capital ultimately went ahead at around 2.30pm.

Watch a video of the 'Christmas tree' formation below.